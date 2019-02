Hotel Transylvania 4: il film Sony arriverà nei cinema a Natale 2021

Hotel Transylvania 4 arriverà nelle sale cinematografiche americane mercoledì 22 dicembre 2021, riportando quindi sul grande schermo le avventure della famiglia di vampiri e dei loro amici "mostruosi".

Il nuovo capitolo del franchise animato si scontrerà quindi con Avatar 3, distribuito dal 17 dicembre, un nuovo film live action della Disney che debutterà properio mercoledì 22, in contemporanea con l'adattamento del musical Wicked e un progetto Warner Bros. Animated.

La saga della famiglia di Dracula, fino a questo momento, ha incassato in totale 1.3 miliardi di dollari grazie in particolare al successo di Hotel Transylvania 3 - Una vacanza mostruosa che ha superato quota 528 milioni di dollari in tutto il mondo.

Nel terzo capitolo Mavis ha sorpreso il padre Dracula organizzando un viaggio a bordo della lussuosa Monster Cruise Ship. La vacanza non è però andata come previsto quando il resto del gruppo dei simpatici personaggi ha deciso di unirsi a loro e, una volta partiti, Dracula ha incontrato la misteriosa Ericka, capitano della nave. Mavis è diventata quindi iperprotettiva e ha cercato di separare la potenziale coppia. Padre e figlia, inoltre, non sapevano che Ericka è la discendente di Van Helsing, la nemesi di Dracula e degli altri mostri.