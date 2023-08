Hotel Portofino stasera su Rai 1: trama e cast delle puntate finali della serie

Hotel Portofino torna stasera, in prima serata su Rai 1 con gli ultimi episodi della prima stagione. La serie, di cui è stata rilasciata anche una seconda stagione, è ambientata in Italia negli anni '20, alla vigilia della presa del potere da parte della dittatura fascista. Hotel Portofino, che nonostante l'ambientazione ligure è stata girata soprattutto in Croazia, è un period drama composto da sei episodi a stagione. I bassi ascolti delle prime due puntate hanno spinto la Rai a trasmettere i quattro episodi finali tutti stasera . La serie, ideata da Matt Baker, è basata sull'omonimo romanzo di J.P. O'Connell. Trama e cast degli episodi di questa sera e recensione della serie.

Hotel Portofino: Natascha McElhone in una scena

Hotel Portofino: Trama

Italia, anni Venti del Novecento. Mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica di Benito Mussolini, l'intraprendente Bella Ainsworth - figlia di un ricco industriale britannico, Jack Livesey - si trasferisce a Portofino per aprire un hotel in puro stile british. Con lei il marito, Lord Cecil Ainsworth, appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più possidente come ai bei vecchi tempi.

Hotel Portofino: Olivia Morris e Lorenzo Richelmy in una scena della serie

Recensione della serie e trama degli episodi di stasera

La nostra recensione di Hotel Portofino

Le puntate di stasera 1 agosto

Bella comincia a comprendere la natura violenta del Partito, il cui capo locale è l'avido Vincenzo Danioni. Intanto Cecil, sempre alla ricerca di denaro per coprire i propri debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, figlia della ricca Julia Drummond-Ward, trascurando i sentimenti del giovane.

Hotel Portofino: una foto di scena della serie

I problemi per Bella - che può contare su un unico amico, il conte Albani - sembrano non finire mai: Vincenzo Danioni minaccia di far chiudere l'hotel per questioni d'igiene e un prezioso dipinto scompare dall'albergo.

Hotel Portofino: Assad Zaman e Rocco Fasano in una scena della serie

La polizia locale indaga sulla scomparsa del cimelio degli Ainsworth: sia gli ospiti che gli impiegati dell'albergo rientrano tra i sospettati. Quando il mistero del furto sta per essere risolto, Cecil tenta di riconciliarsi con Bella e gli ospiti dell'albergo devono prendere cruciali decisioni.