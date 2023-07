Hotel Portofino stasera su Rai 1, trama e cast delle prime puntate della serie televisiva

Hotel Portofino debutta stasera su Rai 1 con due episodi della prima stagione. La serie, di cui è stata rilasciata anche una seconda stagione, è ambientata in Italia negli anni '20, alla vigilia della presa del potere da parte della dittatura fascista. Hotel Portofino, che nonostante l'ambientazione ligure è stata girata soprattutto in Croazia, è un period drama composto da sei episodi a stagione. La serie, ideata da Matt Baker, è basata sull'omonimo romanzo di J.P. O'Connell, Trama e cast degli episodi di stasera e recensione della serie.

Hotel Portofino: Trama

Italia, anni Venti del Novecento. Mentre nel Belpaese è in atto la scalata politica di Benito Mussolini, l'intraprendente Bella Ainsworth - figlia di un ricco industriale britannico, Jack Livesey - si trasferisce a Portofino per aprire un hotel in puro stile british. Con lei il marito, Lord Cecil Ainsworth, appartenente a una famiglia ancora nobile ma non più possidente come ai bei vecchi tempi.

Recensione della serie e trama degli episodi del 25 luglio

La nostra recensione di Hotel Portofino

Episodio 01 - Le prime Impressioni

Nella prima puntata conosciamo i personaggi della serie. Bella Ainsworth subisce i ricatti e le minacce di un politico locale, Il vicesindaco fascista Vincenzo Danioni

Episodio 02 - Lezioni

Il vicesindaco fascista Vincenzo Danioni vuole avere il controllo dell'albergo, grazie anche all'aiuto di Cecil che gli chiede di spedire un cimelio, ma il favore diventerà una leva per chiedere qualcosa in cambio.

Cast: Interpreti e personaggi