Hot Summer Nights con Timothée Chalamet stasera su Rai 4: trama e cast del film per il ciclo 'Teen Thriller'

Un'estate carica di emozioni, segreti e pericoli. È quella raccontata da Hot Summer Nights, il crime movie che andrà in onda stasera, lunedì 30 giugno. alle 21.20 su Rai 4, all'interno del ciclo Teen Thriller, dedicato ai thriller, horror e action internazionali con protagonisti adolescenti.

Trama di Hot Summer Night

Ambientato nella suggestiva cornice di Cape Cod, in Massachusetts, durante gli anni '80, il film segue la storia di Daniel, un ragazzo fragile e spaesato che, dopo la morte del padre, si trasferisce dalla zia per trascorrere l'estate. Alla ricerca di un posto nel mondo e di un'identità, Daniel fatica a integrarsi fino a quando non incontra Hunter Strawberry, giovane ribelle noto per i suoi guai con la polizia.

Quella che inizia come un'amicizia improbabile si trasforma presto in un'attività illegale: Daniel diventa socio di Hunter nello spaccio di marijuana. Ma le cose si complicano quando Daniel si innamora perdutamente di McKayla, la sorella di Hunter, dando il via a una pericolosa spirale fatta di passione, bugie e tradimenti.

Hot Summer Nights: una sequenza del film

Tra ambizione, trasgressione e il desiderio di vivere tutto fino all'estremo, l'equilibrio tra i protagonisti inizia a incrinarsi, portandoli verso un inesorabile declino. Hot Summer Nights è l'esordio alla regia di Elijah Bynum, che firma anche la sceneggiatura. Il film è uno dei primi lavori che ha visto protagonista Timothée Chalamet, che qui recita accanto ad Alex Roe. Un crime drama che mescola le atmosfere patinate degli anni '80 con il racconto di formazione, offrendo una fotografia intensa e malinconica del passaggio dall'adolescenza all'età adulta.

Cast: Interpreti e personaggi:

Timothée Chalamet - Daniel Middleton (il giovane protagonista)

Alex Roe - Hunter Strawberry (il ribelle, spacciatore e amico di Daniel)

Maika Monroe - McKayla Strawberry (sorella di Hunter e interesse amoroso di Daniel)

Thomas Jane - Sgt. Frank Calhoun (sergente di polizia locale)

Emory Cohen - Dex (pericoloso spacciatore locale)

William Fichtner - Shep (personaggio ambiguo che ruota attorno al giro di droga)

Jack Kesy - Dane (uno degli uomini di Dex)

Maia Mitchell - Amy Calhoun (figlia del sergente Calhoun)

Curiosità

Tre degli attori principali - Maika Monroe, Alex Roe e Flynn McHugh - avevano già lavorato insieme nel film di fantascienza La quinta onda del 2016. Una coincidenza che ha sicuramente contribuito a creare una forte sintonia sul set, rendendo ancora più credibili i rapporti tra i personaggi.

Ma non mancano i piccoli errori di continuità. Uno dei blooper più notati riguarda le targhe delle auto: nel film, ambientato durante gli anni '90, le targhe dei veicoli mostrano caratteri rossi e blu su sfondo bianco, un modello introdotto solo dopo il 1993. In realtà, in quel periodo, le targhe del Massachusetts avevano ancora solo caratteri verdi su fondo bianco, dettaglio che rende questa svista facilmente individuabile dagli spettatori più attenti.