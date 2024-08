Horizon: An American Saga, ecco quando inizieranno le riprese dei capitoli 3 e 4

Kevin Costner ha svelato i suoi piani per le riprese dei prossimi capitoli di Horizon: An American Saga.

Il film di Kevin Costner Horizon: An American Saga sarà disponibile su Max tra due giorni. L'obiettivo è quello di far crescere il pubblico in streaming in modo che il capitolo 2, già girato, possa essere distribuito nelle sale cinematografiche in un futuro molto prossimo.

Horizon: An American Saga, Kevin Costner svela la durata esagerata di tutti e quattro i capitoli

I prossimi capitoli di Horizon: An American Saga

A maggio a Cannes Costner ha rivelato di aver girato nove giorni di riprese per il capitolo 3 e di aver dovuto interrompere la produzione per mancanza di fondi. L'obiettivo era quello di girare il resto del film quest'estate, ma i piani sono falliti. Poi si è saputo che si stava pensando di girare in autunno. Chiaramente non si farà nemmeno quello.

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Costner ha ora allargato i paletti e ha dichiarato alla NBC che il piano è di girare i capitoli 3 e 4 la prossima primavera. A prescindere da quanto sia stato contrastante il primo capitolo, tra la critica gira voce che Horizon: An American Saga 2 - che sarà presentato in anteprima a Venezia a settembre - sia superiore al primo film.

"Il piano è che ho già girato un po' del terzo. E forse di girarli uno di seguito all'altro la prossima primavera. Amo il viaggio di questa cosa. È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto, ma amo questo film. Amo il secondo, e il terzo è ancora più difficile dei primi due, e il quarto completa la storia".

Horizon: An American Saga - Chapter 1, Luke Wilson in una scena del film nel deserto

Al momento non c'è una data di uscita per Horizon 2. Il film avrebbe dovuto debuttare ad agosto, ma Warner Bros lo ha cancellato dalla sua programmazione dopo il flop del primo capitolo. Streamer come Netflix e Amazon hanno fatto offerte per acquisire i film, ma non sembra che Costner abbia intenzione di cedere. Vuole il lancio nelle sale.

Ambientato nel West americano all'epoca della Guerra Civile, combattuta dal 1861 al 1865, Horizon racconta l'espansione americana dell'Occidente in una storia onnicomprensiva su come gli Stati Uniti siano arrivati ​​​​a estendersi da un oceano all'altro. Nel cast, a fianco di Kevin Costner troviamo Sienna Miller, che interpreta una colona americana, Sam Worthington è un soldato insoddisfatto, mentre Jena Malone interpreta una residente di Watts Parish, una città mineraria, e Owen Crow Shoe, un guerriero Apache.