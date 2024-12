Horizon: An American Saga - Capitolo 1, il film di Kevin Costner arriva inaspettatamente su Netflix

Il film di Kevin Costner, Horizon: An American Saga - Capitolo 1, che doveva inizialmente essere un'esclusiva di Max, arriva inaspettatamente su Netflix. Già a luglio, Netflix aveva fatto un'offerta a Costner, proponendogli di contribuire al parziale finanziamento del terzo e quarto capitolo.

Il piano originale prevedeva il rilascio dei capitoli in successione, a distanza di mesi, con la possibilità di trasformare la saga in una miniserie. L'unico ostacolo era che, se Costner avesse accettato l'offerta, i film non avrebbero avuto una distribuzione nelle sale. Chissà che questa novità non significhi qualcosa sul futuro della saga.

L'Odissea di Horizon: An American Saga

A causa del suo stato di incertezza, il progetto in quattro parti di Costner è stato dato per morto da alcuni addetti ai lavori. Inoltre, con il terzo capitolo girato solo parzialmente, le perdite previste potrebbero superare i 75 milioni di dollari. Nonostante queste difficoltà, Costner non ha smesso di cercare finanziamenti per completare il terzo e il quarto capitolo della saga.

Horizon: An American Saga - Chapter 1, una foto del film

In una recente intervista con Deadline, Costner ha ammesso di aver avuto incontri con "tutti i miliardari di cui si sente parlare". "Non so come farò, ma farò il terzo capitolo, e poi farò il quarto. E se a quel punto vorrete dire 'la fine', allora quella sarà la fine".

Attualmente, non esiste una data di uscita per il secondo capitolo, che è stato rimosso dalla programmazione estiva della Warner Bros dopo che il primo, costato 110 milioni di dollari, ha faticato a attrarre il pubblico, incassando solo 29 milioni a livello nazionale. Il film è stato inoltre presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia a settembre, ma le recensioni negative hanno complicato ulteriormente la sua distribuzione.