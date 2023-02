Hong Chau reciterà in The Instigators, accanto a Matt Damon e Casey Affleck

L'attrice Hong Chau, nominata agli Oscar 2023 per la sua interpretazione in The Whale, farà parte del cast di The Instigators con protagonisti Matt Damon e Casey Affleck.

Alla regia del progetto ci sarà Doug Liman e nel team che ha ideato la storia c'è anche Casey Affleck, che reciterà accanto all'amico.

The Instigators racconta la storia di due ladri che devono fuggire con l'aiuto di uno dei loro terapisti dopo che una rapina è andata male.

Matt Damon e Ben Affleck saranno produttori del film tramite Artists Equity in collaborazione con Jeff Robinov e John Graham di Studio 8, e Kevin Walsh di The Walsh Company.

La sceneggiatura è firmata da Chuck MacLean ed è stata sviluppata da Robinov, Graham e Casey Afleck.

Hong Chau ha recentemente recitato in The Whale e in The Menu. L'attrice, prossimamente, sarà la star della miniserie The Night Agent e dei film Showing Up, diretto da Kelly Reichardt, e Asteroid City di Wes Anderson.