Honey Don't!: Margaret Qualley incalza Charlie Day nella clip esclusiva della commedia di Ethan Coen

Cosa combina Ethan Coen senza la complicità del fratello Joel? Lo scopriremo al cinema a partire da domani 18 settembre, giorno dell'uscita della sua ultima fatica, Honey Don't!. Scatenata dark comedy ambientata nella provincia americana tanto amata dai Coen, il film vede protagonista Margaret Qualley nei panni di un'investigatrice privata impegnata in un'indagine.

La troviamo al centro della clip esclusiva lanciata da Movieplayer.it, impegnata a fronteggiare il detective della polizia che ha il volto di Charlie Day e minimizza la testimonianza di un rumore sospetto, molto simile a uno sparo.

Margaret Qualley esplora delle cinghie

Il significato del titolo

Scopriamo ben presto che invito a non agire è rivolto a Honey O'Donahue (Margaret Qualley), investigatrice privata che conduce un'indagine su una serie di decessi collegati a una misteriosa chiesa. Nel corso delle indagini, Honey verrà in contatto con una serie di personaggi ambigui, bugiardi e tutti con qualcosa da nascondere, ma con qualcosa in comune. Ognuno di essi cerca di impedirle di arrivare alla verità.

Secondo capitolo della "trilogia lesbica" diretta da Ethan coen e scritta a quattro mani dal regista con la moglie Tricia Cooke dopo Drive-Away Dolls, Honey Don't! vanta un supercast che comprende Margaret Qualley, Aubrey Plaza, Charlie Day, Chris Evans, Billy Eichner, Talia Ryder e Kristen Connolly. Ethan Coen si è occupato anche della produzione e del montaggio assieme a Tricia Cooke.

Che cosa succede nella clip esclusiva?

La clip presentata da Movieplyer.it contiene un incalzante dialogo tra Margaret Qualley e Chaflie Day. L'investigatrice mette in guardia il poliziotto da un rumore sospetto che somigliava a uno sparo e lui minimizza, ribattendo che potrebbe essersi trattato dello scoppio di un motore.

Qualley, che interpreta Honey O'Donahue, ribatte che ai motori moderni ciò non accade più. Da quindi prende forma un battibecco sul rapporto con modernità e tecnologia, che Day conclude proclamandosi "vecchia scuola".