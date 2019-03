Homeland 8: Hugh Dancy reciterà nell'ultima stagione

Homeland 8 avrà tra i suoi protagonisti anche Hugh Dancy, l'attore che nella vita reale è sposato con Claire Danes, la star del progetto televisivo di Showtime.

Il ruolo che gli è stato affidato è quello di John Zabel, un esperto di Washington che entra nello staff della Casa Bianca per occuparsi di politica estera e aiutare il nuovo presidente, scontrandosi però con Saul Berenson, interpretato da Mandy Patinkin.

Nell'ultima stagione Carrie Mathison (Danes) sta cercando di superare il periodo trascorso in un gulag russo. La sua memoria non è ancora tornata del tutto, mentre il suo fisico si è ristabilito, situazione che causa qualche problema per Saul che è stato scelto come Consigliere per la sicurezza nazionale. L'amministrazione del presidente Warner (Beau Bridges) ha tra le sue priorità porre fine al conflitto in Afghanistan e Saul, per negoziare la pace con i talebani, avrà bisogno delle conoscenze e dell'esperienza di Carrie.

Hugh Dancy, grazie a Homeland, collaborerà nuovamente con Showtime dopo aver recitato in The Big C e, ovviamente, potrà recitare accanto alla moglie.