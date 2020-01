Holly e Benji: il nuovo videogioco per PC e console in arrivo nel 2020

Si chiama Captain Tsubasa: Rise of New Champions ed è il nuovo videogioco per pc e console annunciato oggi con un trailer che vedrà protagonisti Holly e Benji.

Holly e Benji tornano a correre nel nuovo videogioco per PC e console Captain Tsubasa: Rise of New Champions che è stato annunciato oggi da Bandai Namco con un trailer. Arrivo previsto sul mercato: il 2020, ancora ignoti mese e giorno.

Sarà naturalmente un gioco di calcio per pc, PS4 e Nintendo Switch, questo Captain Tsubasa: Rise of New Champions, anche se, come si può notare dal trailer, ma come capirà chiunque conosca la serie anime famosa in Italia come Holly e Benji, tratta dal manga Capitan Tsubasa, la rappresentazione dello sport in questione sarà poco realistica e in compenso molto spettacolare.

Il nuovo videogioco, con la sua grafica in stile anime e i suoi cambi di inquadratura, consentirà ai giocatori di eseguire mosse speciali e tutte le tecniche utilizzate dai due protagonisti Holly e Benji.

"Riuscire a portare un nuovo gioco di Captain Tsubasa sul mercato occidentale è un sogno che diventa realtà. Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è solo per i fan del franchise, ma riuscirà a conquistare qualunque appassionato di calcio in tutto il mondo" ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di Bandai Namco Entertainment Europe.