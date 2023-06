Hocus Pocus: arriva il set Lego ispirato al cult con Bette Midler

Il Gruppo LEGO è pronto a stupire i fan e le fan del mattoncino con un nuovo set incantato: LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson. Basato sul suggestivo cottage del celebre film cult che nel 1993 ha ottenuto l'incasso più alto, il modello porta in vita la storia delle tre sorelle Sanderson e le loro magiche avventure.

Sono passati più di 30 anni dalla prima del film originale Hocus Pocus, nel 2022 è tornato nelle sale con l'attesissimo sequel Hocus Pocus 2. Gli appassionati della pellicola possono ora costruire il proprio set a tema Hocus Pocus: una vera chicca da esposizione! Il progetto iniziale è stato pensato da Amber Veyt, fan belga ventiseienne di LEGO e di Hocus Pocus, ed è stato pubblicato sulla piattaforma LEGO Ideas dove ha raccolto 10.000 voti, il numero necessario per passare la selezione per poi essere trasformato in un vero set LEGO.

LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson si compone di 2.316 pezzi e comprende gli iconici oggetti ispirati al film in formato mattoncino e le 6 minifigure dei personaggi principali: le tre sorelle Sanderson, Max, Danni, Allison e Thackery Binx, il gatto nero. Il cottage può anche essere trasformato nel Museo delle Streghe Sanderson, come nei film, aggiungendo semplicemente lo stand informativo, la segnaletica del museo, alcuni cordoni e un registratore di cassa, che può essere nascosto in un magazzino segreto sotto le scale.

LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson è disponibile dal 1° luglio esclusivo per i clienti LEGO Loyalty su LEGO.com e presso i LEGO Store; dal 4 luglio per tutti i clienti presso i LEGO Store e su LEGO.com, dal 1° ottobre anche presso Feltrinelli, al prezzo di 229.99 €.