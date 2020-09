Hocus Pocus: una reunion benefica delle star in arrivo a Halloween

Le protagoniste di Hocus Pocus saranno al centro di una reunion benefica che si svolgerà alla fine di ottobre. Bette Midler organizzerà infatti il suo evento annuale di raccolta fondi in occasione di Halloween e Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy saranno le star di questa edizione.

L'evento che permetterà ai fan di rivedere insieme le streghe di Hocus Pocus si svolgerà in modo virtuale, a causa della pandemia, e la serata permetterà di rendere omaggio al film cult del 1993. La raccolta fondi si intitola In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover e sarà uno degli eventi più attesi dell'annata.

L'appuntamento si svolgerà il 30 ottobre e sarà a favore di New York Restoration Project, oltre a sostenere altre organizzazioni sostenute da Bette Midler nel campo dell'ambiente e in quello della giustizia sociale.

I biglietti per rivedere insieme Bette, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy costeranno circa 10 dollari e riporterà insieme le interpreti delle sorelle Sanderson, le streghe che nel film si sono ritrovate nel presente, cercando di mantenere la propria giovinezza divorando le anime dei ragazzini.

Alcuni mesi fa è stato annunciato che il film cult avrà un sequel destinato a Disney+ diretto da Adam Shankman.