Hit & Run, su Netflix in streaming da oggi

In streaming su Netflix da oggi 6 Agosto, Hit & Run, un thriller bilingue in ebraico e in inglese, dagli ideatori di Fauda e The Killing.

Debutta oggi in streaming su Netflix il thriller Hit & Run, una serie tv bilingue, in ebraico e in inglese, che segue la caccia di un uomo, assetato di vendetta, tra New York e Tel Aviv.

La trama di Hit & Run, in uscita oggi, racconta le vicende di Segev Azulai, una guida turistica che lavora a Tel Aviv. Segev è sposato con una donna americana e i due hanno una figlia e una vita felice, fino a quando sua moglie non viene investita da un'automobile e perde la vita. Ben presto Segev, accecato dalla rabbia, cerca di risalire all'identità dell'assassino di sua moglie e scopre un terribile segreto su sua moglie: a toglierle la vita non è stato un incidente, ma un complotto internazionale, legato a una storia che neppure sua moglie le ha mai rivelato.

Il protagonista è interpretato da Lior Raz, mentre sua moglie è Kaelen Ohm. Il resto del cast è composto da Moran Rosenblatt, che veste i panni di una detective della polizia israeliana, Gal Toren, che interpreta un vecchio amico del protagonista e Sanaa Lathan, invece, è un'ex amante statunitense.

La prima stagione è composta da nove episodi, che Netflix consiglia a un pubblico adulto. In generale la critica ha elogiato 'Hit & Run' soprattutto per la trama ricca di colpi di scena e intrighi coinvolgenti, che, sempre a detta della critica, riesce a tenere incollati i telespettatori allo schermo.