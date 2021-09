Hit-Monkey: Jason Sudeikis, Olivia Munn e George Takei nel trailer della serie animata Hulu

Le star Jason Sudeikis, Olivia Munn e George Takei, o meglio, le loro voci, fanno la loro comparsa nel trailer della serie animata Hulu Hit-Monkey, dedicata al celebre macaco dei fumetti Marvel.

Hit-Monkey, serie animata per adulti, è incentrata sul terribile macaco giapponese posseduto dal fantasma di un assassino americano che apprende le arti marziali per vendicarsi degli umani che hanno ucciso la sua famiglia.

Il personaggio di Hit-Monkey è stato creato da Daniel Way e Dalibor Talajić per un fumetto digitale su una scimmia selvaggia, ma ben presto è apparso in Deadpool, Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. e perfino in Old Man Logan. La serie animata è frutto dell'opera di Josh Gordon e Will Speck.

La pacifica esistenza di Monkey sulle alpi giapponesi è sconvolta dalla tragica perdita della sua tribù, che lo spinge ad andare in cerca di vendetta e violenza nel mondo stesso degli umani responsabili della sua situazione. Il feroce killer di assassini dovrà imparare a sopravvivere mediando tra la sua natura intrinsecamente dolce e gli atti malvagi che deve commettere. È attraverso la sua complicata amicizia con il Fantasma di Bryce (un ex assassino e ora sua coscienza indesiderata) che Monkey stabilirà se essere consumato dalla rabbia o riuscire a dominarla per sempre. Questa è la storia di Hit-Monkey.

Il veterano Fred Tatasciore doppierà Monkey. La star di Ted Lasso Jason Sudeikis darà voce a Bryce, assassino stanco del mondo che muore sulle montagne di Monkey e il suo spirito finisce per possedere il macaco.

La leggenda di Star Trek George Takei doppierà Shinji, un funzionario pubblico che per tutta la vita che è stato l'artefice della carriera politica di Ken Takahara, suo amico e mentore. Quando la tragedia lo colpisce, deve portare avanti i loro sogni politici e candidarsi come Primo Ministro del Giappone. Shinji è il tipo di politico veramente onesto e buono che potrebbe esistere solo nella finzione. Olivia Munn darà la voce alla nipote di Shinji, Akiko.

Ally Maki doppierà Haruka, onesta poliziotta di una cittadina del nord che arriva a Tokyo col sogno di riformare una città corrotta. with dreams of reforming a corrupt city. Il suo partner, Ito, è lo zimbello del Tokyo Police Department ed è l'unico a pensare che Hit-Monkey possa stare dalla parte dei buoni. A doppiarlo sarà Nobi Nakanishi.

Tutti e 10 gli episodi di Hit-Monkey approderanno su Hulu il 17 novembre.