Hit Man - Killer per caso - Richard Linklater e Glen Powell svelano i loro film della vita (VIDEO)

Da oggi al cinema, Hit Man - Killer per caso, scopriamo insieme i gusti cinematografici del regista Richard Linklater e della star Glen Powell in un gustoso video.

L'abbiamo atteso a lungo e finalmente oggi, 27 giugno, arriverà nei cinema italiani con Bim. Hit Man - Killer per caso è l'ultima fatica di Richard Linkater, black comedy arguta e trascinante che ha consacrato lo stardom di Glen Powell. I due si sono confrontati sui loro film del cuore in divertente scambio di battute che potete vedere nel video che trovate più sotto.

In una serie di trasformazioni mimetiche, Powell interpreta Gary Johnson, un timido e impacciato insegnante di psicologia al college che, per arrotondare, nel tempo libero collabora con la polizia fingendosi un serial killer per incastrare i suoi aspiranti clienti. La situazione si complica quando Gary si prende una cotta per un'avvenente moglie insoddisfatta (interpretata da Adria Arjona) che si vuole sbarazzare del marito.

Da Altman a Scorsese, una lunga serie di capolavori

Il (finto) killer Glen Powell

Come rivela la nostra recensione di Hit Man - Killer per caso, non stupisce che il film di Richard Linklater sia intriso di riferimenti cinefili vista la sterminata cultura del regista texano, che cita le sue opere preferite del mentore Robert Altman e dei maestri Scorsese e Spielberg.

Nel video, Glen Powell ammette invece di non aver visto un divertissement sul tema dei serial killer come L'ultimo contratto con John Cusack per poi confessare che il film che vedeva più spesso quando, da ragazzino, si ammalava era il film per famiglie In fuga a quattro zampe. Quanto a Liklater, assicura di sapere a memoria tutte le battute di Quei bravi accento compreso, fornendo un piccolo saggio tra le risate di Powell.