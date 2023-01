Hirokazu Kore-eda: su RaiPlay arriva Ritratti di famiglia, una collezione del grande regista giapponese

Dal 28 gennaio RaiPlay propone Ritratti di famiglia, una collezione unica dei grandi successi internazionali di Hirokazu Kore-eda, regista e sceneggiatore giapponese il cui stile inconfondibile, delicato ed intimista lo ha reso autore di culto del cinema mondiale.

Una foto di Hirokazu Koreeda

I suoi film, che raccontano con sguardo empatico le relazioni affettive e familiari, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti in Europa e in Asia. La rassegna comprende quattro titoli: "Un affare di famiglia", premiato con la Palma d'Oro a Cannes, "Little Sister", molto acclamato in patria, "Father and Son", premio della Giuria a Cannes, e "Le verità", opera in cui il grande cineasta giapponese si cala in un dramma familiare francese orchestrato intorno al fascino senza tempo di Catherine Deneuve.

Dopo la laurea conseguita presso l'Università di Waseda nel 1987, il regista lavora come documentarista televisivo per la TV Man Union. Tra suoi documentari, Shikashi (1991) sul caso di cronaca del suicidio di un funzionario governativo, Eiga ga jidai wo utsusutoki - Hou Hsiao-hsien to Edward Yang (1993) sui registi taiwanesi Hou Hsiao-hsien ed Edward Yang, Kare no inai hachigatsu ga (1994), videodiario di un malato di AIDS.

Like father, Like son: il regista Hirokazu Koreeda sul set

Hirokazu Koreeda esordisce con il lungometraggio cinematografico, Maborosi (1995), tratto da una novella di Teru Miyamoto, è presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia, dove vince l'Osella d'oro per la miglior regia. Ma è il film successivo, After life a garantirgli la notorietà a livello internazionale.