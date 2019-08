Hill House in Blu-ray: i contenuti ufficiali della director's cut

La serie Hill House sta per arrivare con una versione speciale in Blu-Ray, con una director's cut del regista Mike Flanagan di cui finalmente sappiamo i contenuti.

Questa nuova versione Blu-ray consentirà ai fan di immergersi profondamente nella realizzazione della serie, grazie ai contenuti speciali in particolare per tre episodi di Extended Director's Cut mai visti prima.

Ecco gli episodi in questione:

EP 101: "Steven vede un fantasma" Extended Director's Cut

EP 105: "La signora con il collo piegato" Extended Director's Cut

EP 106: "Due tempeste" Commento del regista Mike Flanagan

EP 110: "Il silenzio giace stabilmente" Extended Director's Cut, Commento di Mike Flanagan

Ricordiamo che Hill House è la reinterpretazione moderna e acclamata dalla critica del leggendario romanzo di Shirley Jackson, che racconta di cinque fratelli cresciuti nella casa stregata più famosa d'America. La storia di Hill House si sviluppa continuamente su due piani temporali: i primi anni '90 e e il presente. Protagonisti dell'avvincente storia sono Steven e Olivia Crain e i loro cinque figli: Steven, Shirley, Theodora, Luke, e Nell, che si trasferiscono in una magnifica villa, la Hill House. Steven e Olivia si sono proposti di rinnovare la villa per poi rivenderla ad un prezzo più alto e potersi permettere la casa dei loro sogni, progettata da Olivia. Tuttavia, una serie di contrattempi rallenta i progetti dei coniugi Crain e, come se non bastasse, nella casa accadono cose davvero inquietanti. Una delle bambine, ad esempio, sostiene di vedere una spaventosa "signora con il collo piegato".

Hill House è stato già riconfermato per una seconda stagione che, come dichiarato da Mike Flanagan, sarà ancora più spaventosa.