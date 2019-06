Hill House 2: Victoria Pedretti ritorna nel cast della serie Netflix

Gli episodi di Hill House 2, la serie antologica prodotta per Netflix, avranno nuovamente nel cast l'attrice Victoria Pedretti.

Hill House 2 avrà come protagonista Victoria Pedretti, già tra le star della prima stagione della serie antologica prodotta per Netflix.

L'attrice aveva debuttato proprio nel mondo dello spettacolo con il ruolo di "Nell" Crain Vance, ottenendo l'attenzione della critica e del pubblico.

I nuovi episodi di Hill House si intitoleranno The Haunting of Bly Manor e saranno ispirati al romanzo Il giro di vite scritto da Henry James. Tra le pagine si racconta quello che accade quando due giovani orfani vengono affidati a una governante in una residenza isolata.

Victoria Pedretti avrà la parte di Dani, la governante, che si occupa dei due bambini.

I primi dieci episodi di Hill House erano basati sul romanzo di Shirley Jackson L'incubo di Hill House, come sottolinea la nostra recensione della prima stagione.

Alla regia è stato confermato Mike Flanagan, impegnato anche come produttore della serie. Le riprese inizieranno nel mese di settembre.

