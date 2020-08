Hill House 2: il teaser trailer di The Haunting of Bly Manor è da brividi

Netflix ha rilasciato l'atteso teaser trailer di Hill House 2, l'attesa seconda stagione della serie horror antologica che si intitola The Haunting of Bly Manor ed è ispirata a Il giro di vite e ad altri racconti di Henry James. Il trailer svela anche la data di uscita: il 9 ottobre 2020 i nuovi episodi arriveranno sui nostri schermi.

Il primo trailer di The Haunting of Bly Manor mette subito in chiaro che si tratta di un'altra storia di fantasmi - in questo caso ambientata negli anni '80 - e ci accoglie nella nuova casa che farà da scenario a questo nuovo incubo, la casa che diventerà anche un po' nostra, per questa seconda stagione. Tra stanze buie, bambole e vecchi giocattoli che prendono vita, veniamo accolti nella grande villa situata nella campagna inglese in cui la protagonista viene chiamata ad occuparsi di due bambini orfani e si ritroverà ad essere testimone di eventi inquietanti e inspiegabili.

Hill House 2 - una delle prime immagini della seconda stagione

Parte del cast di Hill House tornerà anche in The Haunting of Bly Manor, ma in ruoli diversi. Victoria Pedretti è Dani Clayton, una governante americana che spera di lasciarsi alle spalle una passato doloroso accettando l'incarico di badare ai piccoli Miles e Flora Wingrave. Ci saranno anche Henry Thomas, qui nel ruolo di Henry Wingrave, lo zio benestante dei due bambini che vuole avere poco a che fare con i due nipoti e con la casa in cui vivono e si limita a provvedere alle loro esigenze. Poi ci saranno Kate Siegel in un ruolo segreto e Oliver Jackson-Cohen che qui avrà il ruolo di Peter Quint, un socio in affari di Wingrave che non esita a prendere iniziative di suo interesse sulla Bly Manor, senza chiedere il permesso. Tra le vittime del fascino di Quint, la precedente governante di casa, Rebecca Jessel, interpretata da Tahirah Sharif, anche lei coinvolta negli eventi soprannaturali della casa, che nel nuovo trailer appena rilasciato, vediamo con lo sguardo perso negli abissi di un pozzo.