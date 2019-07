Hill House 2: Oliver Jackson-Cohen ritornerà anche nei nuovi episodi

Nel cast di Hill House 2 ci sarà anche Oliver Jackson-Cohen, già tra i protagonisti della prima stagione dello show antologico prodotto per Netflix.

Il progetto destinato a Netflix proporrà un adattamento del romanzo Il giro di vite di Henry James e arriverà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Oliver Jackson-Cohen reciterà quindi ancora una volta accanto a Victoria Pedretti dopo il successo della prima stagione di Hill House, in cui avevano il ruolo di Luke e Nell Crain, i gemelli della famiglia alle prese con la casa infestata da presenza sovrannaturali.

Nella seconda stagione dello show antologico si racconterà la storia di una governante, ruolo affidato alla giovane attrice, che viene assunta per occuparsi di due bambini, ritrovandosi però alle prese con degli eventi inspiegabili.

L'attore avrà la parte di un "affascinante ragazzo" chiamato Peter, di cui non sono stati diffusi però ulteriori dettagli.

La prima stagione di Hill House era tratta dal libro scritto da Shirley Jackson e nel cast c'erano anche Michiel Huisman, Carla Gugino, Henry Thomas, Elizabeth Reaser, Kate Siegel, Lulu Wilson, Mckenna Grace, Paxton Singleton, Julian Hilliard, Violet McGraw e Timothy Hutton.

