Hill House 2, la data di uscita su Netflix e le prime foto

Netflix ha annunciato la data di uscita di Hill House 2, e su Vanity Fair USA sono apparse anche le prime foto della seconda stagione della serie, il cui titolo è The Haunting of Bly Manor.

Hill House 2 - una delle prime immagini della seconda stagione

Hill House 2 ha una data di uscita: in autunno 2020 la seconda seconda stagione della serie horror arriverà finalmente su Netflix dopo il grande successo della prima, inquietante stagione, uscita due anni fa. Allo stesso tempo Vanity Fair USA ha pubblicato in esclusiva le prime foto della nuova stagione, il cui titolo ufficiale è The Haunting of Bly Manor e che sarà ambientata nel 1987. Potete vedere le altre foto su Vanity Fair.

The Haunting of Bly Manor è tratta da un racconto di Henry James, Il giro di vite, che racconta di una giovane donna che si trasferisce nella campagna inglese per occuparsi di due bambini orfani e si ritroverà ad essere testimone di eventi inquietanti e inspiegabili. Se Hill House era incentrato sul tema della famiglia (e dell'impatto che possono avere determinati traumi, anche a livello familiare), la seconda stagione della serie Netflix sarà più un dramma sentimentale, si parlerà di cuori spezzati, stando almeno alle anticipazioni di Vanity Fair.

Al centro della storia di Hill House 2 ci saranno tre storie d'amore - anticipa Mike Flanagan - e a quanto pare saranno raccontate in chiave dark, tanto che "sarà molto difficile distinguere la tragedia dalla storia d'amore." "Le emozioni legate alla perdita di qualcuno che per noi era tutto e che abbiamo perduto sono il cuore di ogni storia di fantasmi" - aggiunge Flanagan.

Hill House 2 - una delle prime foto della seconda stagione

Come aveva già anticipato qualche mese fa, Flanagan ha spiegato che Il giro di vite non sarà l'unica ispirazione letteraria per Hill House 2, ma sono stati inseriti anche alcuni elementi da altre storie soprannaturali di Henry James, tra cui The Jolly Corner, su un inquietante doppelganger e The Romance of Certain Old Clothes, incentrato su due sorelle e un misterioso baule pieno di abiti. Insomma, "un remix letterario" per il quale gli autori si sono presi alcune libertà nel tentativo di adattarlo in un'epoca moderna.

Parte del cast di Hill House tornerà nella seconda stagione, ma in ruoli diversi. Victoria Pedretti sarà Dani Clayton, una solare governante americana che spera di lasciarsi alle spalle una passato doloroso accettando l'incarico di badare ai piccoli Miles e Flora Wingrave. Ci saranno anche Henry Thomas, qui nel ruolo di Henry Wingrave, facoltoso zio dei due bambini che vuole avere poco a che fare con i due nipotini e con la casa in cui vivono, ma acconsente a mantenerli a distanza.

Carla Gugino, la madre della prima stagione di Hill House, sarà la voce narrante in Bly Manor, mentre Kate Siegel avrà un ruolo segreto. Last but not least, Oliver Jackson-Cohen che in Hill House era il fratello tossicodipendente, qui avrà un ruolo più inquietante, quello di Peter Quint, un socio in affari di Wingrave che non esita a prendere iniziative di interesse sulla Bly Manor, senza chiedere il permesso. Tra le vittime del fascino di Quint, la precedente governante di casa, Rebecca Jessel, interpretata da Tahirah Sharif, anche lei coinvolta negli eventi soprannaturali della casa.

E poi oltre agli attori della prima stagione ci saranno anche loro, i fantasmi nascosti, che hanno fatto impazzire gli spettatori. "I fantasmi nascosti della prima stagione sono stati una delle cose con cui mi sono divertito a giocare sul set" - ha spiegato Flanagan - "Agli spettatori piacevano e adoravo vedere la gente che che cercava di trovarne più possibile. E poi è un elemento che incoraggia a riguardare la serie."

Gli scenari della serie invece saranno nettamente diversi: se Hill House era una mansion tetra, austera, di ispirazione fortemente gotica, la Bly Manor di Hill House 2 sarà bellissima, accogliente, luminosa. Certamente non sarà una casa che incute timore al primo ingresso, almeno non nella governante protagonista della storia. Insomma, al primo impatto non verrà da pensare che si tratti di una casa infestata. Si tratta però di una casa che nasconde molti segreti, così come i personaggi che la abitano.