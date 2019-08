Hill House 2: Kate Siegel nel cast della seconda stagione della serie Netflix

Kate Siegel si è aggiunta al cast di Hill House 2, la seconda stagione della serie horror in onda su Netflix.

Intitolata The Haunting of Bly Manor, la seconda stagione della serie sarà diretta ancora una volta da Mike Flanagan e vedrà il ritorno di Henry Thomas e Kate Siegel, che nella prima stagione interpretava Theodora Crain. Il creatore e il regista hanno annunciato che nei prossimi giorni verranno fatti ulteriori annunci di casting per la seconda stagione di Hill House, quindi restate allerta che presto saranno rivelati nuovi nomi.

The Haunting of Hill House: un'immagine inquietante della casa stregata

Hill House 2 avrà una nuova trama da brivido, con nuovi personaggi e una nuova storia. La nuova stagione sarà ispirata al romanzo classico di Henry James Il Giro di Vite. La storia è incentrata su una governante che si prende cura di due bambini, che presto iniziano a sospettare che la casa isolata in cui vivono sia in realtà perseguitata dagli spiriti maligni.

Il racconto scritto da Henry James è spesso considerato una delle storie più spaventose mai scritte, motivo per cui Flanagan pensa che la prossima stagione sarà ancora più terrificante di Hill House.

Hill House 2 dovrebbe essere uscire su Netflix nel 2020.