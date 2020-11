Hilary Duff incinta e in quarantena dopo essere stata "esposta" al Covid (FOTO)

Nella giornata di sabato, Hilary Duff, che è incinta del suo terzo figlio, ha annunciato sui social di trovarsi attualmente in quarantena presso la sua casa dopo essere stata esposta al Covid.

Una foto che la ritrae con un'espressione del viso più grigia della felpa che indossa: così Hilary Duff ha fatto sapere ai suoi followers di trovarsi in isolamento dopo essere stata a contatto con persone risultate poi positive al Coronavirus. "Esposta al Covid. Giorno 2 di quarantena", si leggeva nella storia condivisa su Instagram. L'attrice e cantante americana non ha rivelato in quale circostanza è stata esposta al Coronavirus e non ha detto se è risultata positiva o meno al virus. Non si hanno altresì notizie riguardanti un'eventuale positività o esposizione al virus di suo marito, Matthew Koma, o dei bambini Luca Cruz Comrie (che Duff ha avuto con Mike Comrie) e Banks Violet Bair (avuta con Koma).

Sempre sabato, Hilary Duff ha pubblicato un'altra storia su Instagram in cui mostrava come stesse trascorrendo parte del suo tempo in quarantena: nella foto teneva in mano una copia del nuovo libro di memorie della figlia di Larry David, Cazzie David, No One Asked for This, sulla cui copertina anche l'autrice indossa una felpa grigia.

Ricordiamo che di recente Hilary Duff è stata a New York per le riprese della settima stagione di Younger, la serie tv di Darren Star che la vede interpretare, sin dalla prima stagione, Kelsey Peters, la migliore amica della protagonista Liza (Sutton Foster).

Ormai da mesi, quando si tratta di produzioni televisive e cinematografiche, i membri del cast e della troupe vengono regolarmente sottoposti a test per il Covid ed in genere praticano le distanze sociali e indossano mascherine. Tuttavia, gli attori le rimuovono quando stanno girando. Per quanto riguarda Younger, né i produttori dello spettacolo né lo studio TV Land hanno commentato la quarantena di Hilary o lo stato di produzione dello show.