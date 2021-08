Hilary Duff ha contratto la variante Delta del Covid: "Sono felice di essermi vaccinata"

Attraverso una storia postata sul suo profilo Instagram, Hilary Duff ha raccontato ai suoi fan di essere attualmente impegnata nella lotta contro la variante Delta del Covid nonostante abbia fatto il vaccino.

La protagonista di Lizzie McGuire ha anche raccontato ai suoi fan di aver contratto la variante Delta del Covid e si è detta anche felice di essere stata vaccinata, forse perché in questo modo è riuscita ad evitare sintomi più gravi. Nelle sue storie su Instagram, Hilary Duff ha scritto: "La variante Delta è una piccola stronza. Sintomi: brutto mal di testa, nessun sapore e odore, pressione sinusale, annebbiamento del cervello. Sono felice di essermi vaccinata".

Il contagio è arrivato proprio quando Hilary Duff stava per iniziare le riprese di How I Met Your Father, primo spinoff di How I Met Your Mother. A quanto pare, quindi, il set della serie dovrà chiudere e le riprese saranno posticipate a data da destinarsi.

Purtroppo per lei, Hilary Duff aveva dovuto già affrontare il Covid, sebbene non nella sua variante Delta. A novembre 2020, infatti, l'attrice si è dovuta mettere in isolamento dopo essere risultata positiva al virus sul set dell'ultima stagione di Younger. Poco tempo dopo, Hilary Duff avrebbe rivelato di aver contratto un'infezione oculare a causa dell'enorme quantità di test anti-Covid che ha dovuto effettuare.