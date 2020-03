Hightown: svelati data di uscita e trailer della serie tv Starz

Starzplay, il servizio premium di streaming internazionale di Starz, ha pubblicato le prime immagini ufficiali, la data di uscita e il trailer della nuova serie originale STARZ in otto episodi Hightown. L'anteprima della serie sarà domenica 17 maggio su STARZ negli Stati Uniti ed in Canada e su STARZPLAY in Europa ed America latina.

Hightown è ambientata nell'iconico Cape Cod e segue il viaggio di una donna verso la sobrietà, intrecciato con il dispiegarsi di un'indagine per omicidio. Jackie Quiñones (Monica Raymund), un agente del National Marine Fisheries Service, amante di feste e bagordi, vede sconvolta la sua vita senza regole quando scopre un cadavere sulla spiaggia, un'altra vittima dell'epidemia di oppiacei che ha colpito Cape Cod. A seguito di questo trauma, Jackie fa i primi passi per diventare sobria, fino a quando non si convince che sta a lei risolvere l'omicidio. Ora in contrasto con il Sergente Ray Abruzzo (James Badge Dale, Only the Brave), irritante ma efficace agente dell'Unità Antidroga Interagenzie di Cape Cod, Jackie comincia a girare in tondo senza risultati, e non è la sola: anche a Ray la situazione sfugge di mano e lui si perde nell'indagine. Le vite di tutti coloro collegati a questo omicidio vanno a pezzi e convergono, ricordandoci quanto possono essere complicate, e fatali, le nostre dipendenze. Altri interpreti sono Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond e Dohn Norwood).

Hightown è creato da Rebecca Cutter, che ne è anche produttrice esecutiva, con Gary Lennon che cura la produzione esecutiva con Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman e KristieAnne Reed della Jerry Bruckheimer TV; Ellen H. Schwartz è anche produttore esecutivo. Il direttore della fotografia candidata all'Oscar Rachel Morrison ha diretto i primi due episodi della serie.

"Hightown" era nella Selezione Ufficiale dell'edizione 2020 del Festival del Cinema SXSW.