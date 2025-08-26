Highest 2 Lowest, Denzel Washington elogia Spike Lee: "È il regista perfetto per una storia di New York"

La star premio Oscar ha speso parole al miele per il regista di Malcolm X, con il quale ha lavorato in diversi film nel corso della sua carriera.

In una recente intervista in relazione all'uscita del nuovo film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, Denzel Washington ha elogiato il regista, definendolo la persona perfetta per raccontare una storia di New York.

Washington è tornato di recente a lavorare con Spike Lee nel nuovo crime thriller e l'attore premio Oscar ha confessato il proprio entusiasmo per essere tornato sul set di un suo film.

Spike Lee perfetto per raccontare New York

"Sapevo che avevamo avuto un grande successo insieme" ha spiegato Washington "l'ultima volta con Inside Man, ed è stato solo il mio istinto. Non so come, non so di chi sia stata l'idea all'inizio, ma è stata un'idea brillante".

Denzel Washington in Highest 2 Lowest

Denzel Washington ha recitato per Spike Lee in Malcolm X e parecchi anni dopo in Inside Man: "Ed era una storia di New York [Inside Man] e non c'è nessuno di cui mi fidi di più per raccontare una storia di New York di Spike Lee".

Denzel Washington sottolinea la bravura di Spike Lee nel riconoscere il talento di un attore

La star di The Equalizer ritiene che Spike Lee sia un maestro nel riconoscere il talento di un attore: "La prima cosa che ho imparato quando sono stato dietro la macchina da presa, è stata prendere i migliori attori e lasciarli fare quello che sanno fare" ha spiegato Washington.

"Spike lo riconosce. Credo che in questo caso mi abbia circondato di talento perché sono stato io a portargli la sceneggiatura. È andato a prendere Jeffrey Wright e Wendell Pierce".

In Highest 2 Lowest, Denzel Washington è David King, potente discografico di New York coinvolto in un rapimento finito male: per errore, i criminali rapiscono il figlio del suo autista (Jeffrey Wright) e chiedono un enorme riscatto. King avvia un indagine e scopre che dietro al rapimento c'è il rapper Yung Felon (A$AP Rocky), che lui stesso rifiutò anni prima.