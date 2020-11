High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale, il trailer

High School Musical: The Miusical: Lo Speciale di Natale debutterà su Disney+ da venerdì 11 dicembre e online è stato condiviso il *trailer ufficiale, annunciando inoltre che da venerdì 20 novembre sarà disponibile la colonna sonora su tutte le piattaforme digitali.

Il video mostra i protagonisti introdurre l'evento legato alla serie spiegando cosa possono attendersi i fan dallo speciale tra canzoni, passi di danza e tanta atmosfera delle feste.

Il trailer di High School Musical: The Musical: La Serie: Lo Speciale di Natale include un'anteprima di The Perfect Gift, una nuova canzone dell'attesissima seconda stagione della serie, scritta e interpretata da Joshua Bassett.

La colonna sonora e lo speciale offriranno inoltre ai fan un'anticipazione di Something In The Air, il primo importante numero musicale presente nella seconda stagione della serie.

High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale vedrà Joshua Bassett, Olivia Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Joe Serafini, Mark St. Cyr e Kate Reinders condividere i loro ricordi d'infanzia delle vacanze, i regali migliori - e i più imbarazzanti! -, le loro tradizioni preferite e le foto di famiglia.

La lista dei brani dello speciale e della colonna sonora è la seguente:

"This Christmas (Hang All The Mistletoe)" - interpretata da Sofia Wylie

"The Perfect Gift" - scritta e interpretata da Joshua Bassett

"Feliz Navidad" - interpretata da Frankie Rodriguez e Joe Serafini

"The Hanukkah Medley" - interpretata da Julia Lester

"Last Christmas" - interpretata da Matt Cornett

"White Christmas" - interpretata da Larry Saperstein

"Little Saint Nick" - interpretata da Joshua Bassett e Matt Cornett

"Believe" - interpretata da Dara Reneé

"What Are You Doing New Year's Eve" - interpretata da Kate Reinders e Mark St. Cyr

"River" - interpretata da Olivia Rodrigo

"Something In The Air" - interpretata dal cast della seconda stagione di High School Musical: The Musical: La Serie

"That's Christmas To Me" - interpretata da Frankie Rodriguez, Kate Reinders, Julia Lester e Joe Serafini