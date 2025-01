Hideo Kojima rivela i suoi film e le sue serie preferite del 2024

Hideo Kojima ha svelato i suoi film e serie preferiti del 2024. Il leggendario designer giapponese di videogiochi, ispirato sia dal cinema che dalla letteratura, è considerato uno dei primi grandi autori di videogame.

Entrato in Konami nel 1986, ha creato Metal Gear (1987), che ha dato vita al genere stealth. Kojima ha anche prodotto Zone of the Enders e progettato giochi d'avventura dal gusto cinematografico come Snatcher (1988) e Policenauts (1994). Dopo aver fondato Kojima Productions nel 2005 e aver lasciato Konami nel 2015, ha pubblicato indipendentemente Death Stranding nel 2019.

Ora, un giorno dopo che i Golden Globes hanno premiato il meglio del cinema e della televisione del 2024, Hideo Kojima ha rivelato i suoi film e serie preferiti dell'anno appena trascorso.

I migliori film del 2024

In questa categoria, Kojima ha scelto Past Lives, La sala professori, Dune - Parte Due, Estranei, Furiosa: A Mad Max Saga, La chimera, Hit Man, Gondola, The Seed of the Sacred Fig, The Substance, The Holdovers, e Giurato numero due. Per i migliori film giapponesi dell'anno ha scelto A Girl Named Ann, All the Long Nights e My Sunshine.

Le migliori serie del 2024

Per quest'altra categoria, Kojima ha scelto Shōgun e True Detective: Night Country. Per gli anime, ha scelto Look Back, Flow - Un mondo da salvare e Robot Dreams. L'amore per il cinema e la TV di Kojima è molto noto tra i suoi estimatori, e lo stesso designer e programmatore non perde occasione di intervenire sui suoi profili social per segnalare le sue preferenze e i suoi endorsement.

Le scelte di Kojima faranno felici molti. Past Lives e The Holdovers - Lezioni di vita sono stati entrambi nominati come miglior film agli Oscar dello scorso anno, mentre Dune: Parte Due, Hit Man, The Substance, Shōgun, Night Country e Flow sono stati recentemente premiati ai Golden Globes in varie categorie.