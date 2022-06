Hidden - Verità Sepolte: il trailer del nuovo film di Roberto D’Antona

Svelato il trailer di Hidden - Verità Sepolte, nuovo lungometraggio di Roberto D'Antona. Per il regista pugliese questa pellicola rappresenta l'inizio di un percorso più maturo dove affronterà per la prima volta il suo genere preferito: si tratta infatti di un thriller/drammatico ad alta tensione senza alcuna sfumatura sovrannaturale e che affronterà temi molto delicati.

La sinossi della pellicola recita: "In un piccolo paese ogni abitante vive la propria quotidianità senza farsi troppe domande e noncurante della scomparsa di alcune donne, finché un giorno qualcuno li metterà di fronte alla possibilità che si possa trattare di brutali omicidi seriali. Da quel momento la paura si farà strada e ogni equilibrio vacillerà. Per raggiungere la verità negata tanto a lungo, i protagonisti si troveranno a perdere molto più di quanto si possa immaginare."

Tra i protagonisti del film troviamo lo stesso Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Alex D'Antona, Giulia Mesisca, Rachele Gatti, Alberto Fumagalli, Stefano Tiraboschi e Rachele Crotti. La colonna sonora, invece, è stata affidata a Aurora Rochez, per il trucco e per gli effetti speciali è stata scelta Paola Laneve e come direttore della fotografia il regista ha optato per Stefano Pollastro.