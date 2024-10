Heretic, Hugh Grant si è ispirato ad alcune celebri persone per il suo ruolo nell'horror

Il nuovo film horror Heretic vede Hugh Grant nei panni di "Mr. Reed", un uomo solitario che vive in una casa che nasconde alcuni oscuri segreti.

Quando due ragazze mormoni che operano come missionarie si presentano alla porta di Reed, egli le attira in un'oscura prova di fede che potrebbe anche essere una prova di vita o di morte. I trailer del film pubblicati finora hanno attirato il pubblico con l'atmosfera di terrore garantita dai registi Scott Beck e Bryan Woods (già stimati autori di A Quiet Place) e con l'idea di un'interpretazione di Hugh Grant deliziosamente fuori di testa e lontano dai tipici personaggi che ha interpretato in passato.

Nel corso di una recente intervista, il duo di registi ha rivelato alcune delle figure reali che hanno influenzato il personaggio di Mr. Reed: "Sì, voglio dire che sicuramente dal punto di vista delle sette abbiamo pensato a Jim Jones con il massacro di Jonestown; a Keith Raniere e alla setta NXIVM", ha spiegato Beck. "Tutte queste persone sono piuttosto carismatiche e all'inizio entri in questa organizzazione pensando che migliorerà la tua vita, e poi tutto si capovolge nel corso del tempo".

"Sì, inoltre si è ispirato a grandi pensatori atei", ha aggiunto Woods. "Christopher Hitchens e Richard Dawkins: è un'amalgama di 30 persone diverse della realmente esistenti e poi si inserisce Hugh nella conversazione e Hugh è una mente davvero brillante. Anche lui aveva un sacco di idee su chi accostare al personaggio. È stato molto divertente lavorare con lui".

Heretic: gli spettatori sentiranno vero profumo di torta di mirtilli durante l'horror con Hugh Grant

Presentato in anteprima mondiale al Toronto Film Festival, a conquistare il pubblico presente in particolare è stata l'interpretazione di Grant, alle prese con un personaggio enigmatico che lo ha messo alla prova in una fase della sua carriera in cui l'attore ha ammesso di considerarsi ormai "troppo vecchio" per continuare a essere protagonista di commedie romantiche come accaduto in passato con cult come Notting Hill o Quattro matrimoni e un funerale.

I due registi, Beck e Woods, hanno firmato in precedenza la sceneggiatura di uno degli horror più apprezzati degli ultimi anni, A Quiet Place - Un posto tranquillo, e loro è anche la firma su The Boogeyman. Inoltre, il duo ha anche diretto Nightlight, Haunt e 65.