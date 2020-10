Hereditary, uno studio lo incorona film più pauroso di sempre: la classifica completa

Hereditary è stato definito il film più pauroso di sempre a seguito di uno studio in cui è stato misurato il battito cardiaco di 150 persone che guardavano per la prima volta una selezione di celebri opere horror. Saw - L'enigmista e Babadook completano il podio. Di seguito, la classifica completa e la relativa media di battiti al minuto (solitamente, a riposo, la media è compresa tra i 60 e i 100 BPM):

Hereditary - (115 BPM)

Saw - (113 BPM)

Babadook (110 BPM)

Insidious (108 BPM)

A Quiet Place (106 BPM)

The Descent (103 BPM)

Us (100 BPM)

IT (99 BPM)

The Conjuring 2 (97 BPM)

L'Esorcista (96 BPM)

Oggi è il giorno più atteso da tutti gli amanti dell'universo horror, ovvero quello in cui ricorre la festa di Halloween e milioni di persone potranno dare sfogo alla propria passione, concedendosi un trucco terrificante e godendosi un film spaventoso. A tal proposito, un nuovo studio di GIGACalculator.com ha confermato che Hereditary - Le radici del male è, scientificamente parlando, il film più pauroso di tutti i tempi.

shawnee smith in una scena di Saw

Si parla di "scienza" per il modo in cui è stato effettuato tale studio. È stato infatti chiesto a 150 persone di guardare per la prima volta una selezione di famosi film dell'orrore, indossando un cardiofrequenzimetro per monitorare il loro polso durante la visione. Ecco quindi che quello diretto da Ari Aster è stato il film horror che ha aumentato di netto la media dei battiti cardiaci al minuto. I volontari hanno riferito che, sebbene non ci siano troppi momenti esplicitamente terrificanti nel film, l'atmosfera sinistra ed oscura ha fatto sì che il loro cuore fosse costantemente agitato. Al secondo posto della classifica troviamo Saw - L'enigmista, uscito 16 anni fa e ricordato soprattutto per la brutalità delle torture escogitate dal suo protagonista. Le persone che hanno preso parte all'esperimento hanno descritto le scene di tortura nel film come "strazianti" e "inquietanti". L'acclamato film australiano Babadook occupa invece il gradino più basso del podio.

Insidious: un pauroso frammento tratto dal film con Kelly Devoto e Corbett Tuck

Ricordiamo che, secondo un altro studio eseguito con la medesima modalità da broadbandchoices, il film più spaventoso di sempre sarebbe invece Sinister di Scott Derrickson.

Per capire meglio il motivo per cui un enorme numero di persone sceglie di guardare film horror, lo psicologo e consulente del benessere Lee Chambers ha spiegato: "Come esseri umani, ci sono una vasta gamma di motivi per cui ci piace guardare i film dell'orrore. Primo, è una forma di intrattenimento. Il nostro desiderio di cercare sensazioni ed evitare la noia ci porta ad optare per un tipo di film in cui qualcosa di raccapricciante potrebbe accadere da un momento all'altro". Chambers ha poi aggiunto: "C'è anche la comprensione dei limiti delle nostre emozioni, nel comfort delle nostre case o del cinema. Puoi essere terrorizzato ma essere comunque al sicuro, puoi persino nasconderti dietro il divano se è troppo. Questa attivazione della regolazione emotiva è potente e ci consente di testare la nostra paura e ansia in un ambiente controllato".

Infine, lo psicologo ha spiegato come, soprattutto in questo periodo storico, un film horror possa rappresentare una via d'uscita momentanea dalla nostra vita quotidiana: "I film di paura sono anche potenti dispositivi di consapevolezza. È improbabile che ti preoccupi di qualcos'altro mentre ne guardi uno, e sono una distrazione dalla nostra vita quotidiana, creando un'esperienza inedita".