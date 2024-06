Here: tutta la vita di Tom Hanks e Robin Wright nel trailer del film di Robert Zemeckis

La Sony Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Here di Robert Zemeckis, sesta collaborazione tra il regista di Forrest Gump e il suo protagonista Tom Hanks.

Basato sulla graphic novel di Richard McGuire, il film racconta la storia di un secolo di una singola casa e di tutte le persone che l'hanno abitata. La macchina da presa rimane in un angolo fisso per tutti i 104 minuti di durata, senza muoversi.

La reunion di Forrest Gump prosegue anche con la coppia principale del film, che è interpretata da Hanks e Robin Wright e con l'autore della sceneggiatura, scritta da Zemeckis e insieme al Premio Oscar Eric Roth.

Chi sono i protagonisti di Here?

Hanks è il protagonista nel ruolo di Richard, un adolescente della generazione del Vietnam, mentre la Wright interpreta la sua fidanzata e poi moglie Margaret. Grazie al trucco e alla tecnologia di de-invecchiamento, i due iniziano il film come adolescenti e alla fine sono ottantenni. Al loro fianco recitano Paul Bettany e Kelly Reilly nei panni dei genitori di Richard, Michelle Dockery e Gwilym Lee nei panni di una coppia dei primi del Novecento e David Fynn e Ophelia Lovibond nei panni di un inventore e di una modella pin-up degli anni Venti.

Here, Robert Zemeckis userà l'IA per ringiovanire Tom Hanks e Robin Wright

Zemeckis ha dichiarato a Vanity Fair di essere "sempre stato, per qualche motivo, etichettato come il tizio degli effetti visivi", e di aver voluto abbracciare consapevolmente e pienamente questo titolo in Here per "mostrare al pubblico cose che non si vedono nella vita reale".

"Funziona solo perché le interpretazioni sono davvero ottime", ha poi aggiunto Zemeckis. "Sia Tom che Robin hanno capito immediatamente che dovevamo tornare indietro e incanalare come eravamo 50 o 40 anni fa, e dovevamo portare quell'energia, quel tipo di postura, e persino alzare il tono della voce. Questo genere di cose".

Here, che già in molti definiscono un film rivoluzionario, uscirà nelle sale americane il 15 novembre 2024.