Here: su Amazon sono aperti i preorder dell'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray del film

Nell'eventualità in cui abbiate apprezzato Here al cinema, vi segnaliamo che su Amazon sono aperti i preorder della sua edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray.

Su Amazon sono attualmente aperti i preorder dell'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray di Here. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, potete trovarla a 27,99€, con "Prenotazione al prezzo minimo garantito" (maggiori info su questa modalità di prenotazione nella sezione "termini" nella pagina del film su Amazon). Tutti i dettagli relativi alla raccolta in questione sono disponibili passando dal box che trovate qui sotto, o cliccando su questo indirizzo. Vi ricordiamo che l'edizioneK Ultra HD + Blu-Ray di Maria segnalata è venduta e spedita da Amazon, con la data d'uscita indicata al 23 aprile 2025.

Il preorder di Here in edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray

Here, l'ultima opera cinematografica firmata dai creatori di Forrest Gump, arriva in un'edizione 4K Ultra HD + Blu-Ray praticamente da avere se avete apprezzato il film al cinema. Differentemente da quello che ci si aspetta, questo lavoro per immagini è un'esperienza: un affresco che attraversa le epoche, dando voce a chi è passato, a chi resta e a chi verrà. Un'opera che incanta, emoziona e si incide nella memoria con la stessa forza di una fotografia che, pur mutando i volti, conserva intatto il senso del vivere.

Attraverso questa edizione, ogni scena di Here diventa un frammento di storia, ogni sguardo un'eco di qualcosa di più grande. L'edizione perfetta per chi desidera perdersi e ritrovarsi, più e più volte, tra le pieghe di un racconto che celebra la vita stessa.