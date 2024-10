Here: il trailer Italiano svela la data d'uscita del nuovo film di Robert Zemeckis

Eagle Pictures ha diffuso il trailer italiano di Here, nuovo film di Robert Zemeckis che torna alla regia quasi tre anni dopo il remake in live-action Disney di Pinocchio.

Il film, tratto dalla graphic novel di Richard McGuire, vedrà riunita la squadra di Forrest Gump: oltre al regista e allo sceneggiatore Eric Roth, i protagonisti saranno Tom Hanks e Robin Wright, per la prima volta insieme dopo 30 anni dal cult che li ha consacrati al cinema.

Here uscirà nelle sale italiane nel gennaio 2025, mentre nelle sale americane arriverà in tempo per la stagione dei premi (1° novembre), di cui si dice già sarà uno dei protagonisti principali, specialmente in previsione dei prossimi Premi Oscar.

Perché Here è un film rivoluzionario

Il film segue le vicende di una singola stanza e dei suoi abitanti, dal passato al futuro. La sinossi, infatti, recita: "Dal regista, dallo sceneggiatore e dalle star di Forrest Gump, un film originale che parla di più famiglie e di un luogo speciale in cui vivono. La storia viaggia attraverso le generazioni, catturando l'esperienza umana nella sua forma più pura. Diretti da Robert Zemeckis, sceneggiati da Eric Roth e Zemeckis, e raccontati nello stile dell'acclamata graphic novel di Richard McGuire da cui sono tratti, Tom Hanks e Robin Wright sono protagonisti di una storia d'amore, perdita, risate e vita, che si svolge proprio qui".

Here, Robert Zemeckis userà l'IA per ringiovanire Tom Hanks e Robin Wright

Il film di Zemeckis è un'impresa rischiosa, poiché è stato girato da un unico punto di vista, senza movimenti o zoom (come possiamo vedere già dal trailer), attraverso una narrazione che si estende per secoli.

Come accade per quasi tutto ciò che Zemeckis fa al giorno d'oggi, anche questo suo ultimo progetto è impregnato delle più recenti scoperte tecnologiche. In base alle reazioni ai test-screening e secondo gli ultimi rumor, sembra che Here sia uno dei film con il punteggio più alto nella storia della Sony.