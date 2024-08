Here: anticipata ulteriormente la data di uscita del prossimo film di Robert Zemeckis e Tom Hanks

La data di uscita di Here, il prossimo film di Robert Zemeckis, è stata anticipata di due settimane e uscirà l'1 novembre. Non si sa ancora nulla dei festival autunnali ai quali dovrebbe partecipare.

Precedentemente la Sony aveva assegnato al titolo, della durata di 104 minuti, la data del 15 novembre. Il film di Zemeckis è un'impresa rischiosa, poiché è stato girato da un unico punto di vista, senza movimenti o zoom, attraverso una narrazione che si estende per secoli.

Here riunisce Hanks con il regista di Forrest Gump (Zemeckis) e lo sceneggiatore (Eric Roth). Come accade per quasi tutto ciò che Zemeckis fa al giorno d'oggi, anche questo suo ultimo progetto è impregnato delle più recenti scoperte tecnologiche. In base alle reazioni ai test e secondo gli ultimi rumor, sembra che Here sia uno dei film con il punteggio più alto nella storia della Sony. Ha ottenuto un punteggio di 95 nelle due caselle principali e "87 decisamente consigliati". Il film potrebbe essere selezionato per gli Oscar in autunno.

Here è tratto dalla graphic novel di Richard McGuire e racconta le vicende di una singola stanza e dei suoi abitanti, dal passato al futuro. La sinossi di Here recita: "Dal regista, dallo sceneggiatore e dalle star di Forrest Gump, Here è un film originale che parla di più famiglie e di un luogo speciale in cui vivono. La storia viaggia attraverso le generazioni, catturando l'esperienza umana nella sua forma più pura. Diretti da Robert Zemeckis, sceneggiati da Eric Roth e Zemeckis, e raccontati nello stile dell'acclamata graphic novel di Richard McGuire da cui sono tratti, Tom Hanks e Robin Wright sono protagonisti di una storia d'amore, perdita, risate e vita, che si svolge proprio qui".

Secondo quanto riportato dallo scooper Worldofreel un primo recensore scrive: "È una storia ambiziosa, un'unica prospettiva con dissolvenze in entrata e in uscita per cambiare il tempo nel futuro o nel passato e tutto su un unico spazio di un salotto in una casa. Tom Hanks e Robin Wright sono invecchiati e Hanks è bravo e affidabile come sempre. Zemeckis affida tutti i momenti più pesanti ed emotivi alla Wright, che offre una performance fantastica. Anche Paul Bettany e Kelly Reilly sono molto bravi, ed entrambi possono assolutamente rubare una nomination come attori non protagonisti. Per me questo film è un candidato al miglior film. Sembra un cugino spirituale di Forrest Gump, è un'enorme meraviglia visiva".