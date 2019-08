Hercules: Benedict Cumberbatch potrebbe essere Ade nel live-action Disney

Benedict Cumberbatch potrebbe essere scelto per il ruolo di Ade nel prossimo live-action Disney dedicato ad Hercules.

I piani della Disney di portare i suoi classici animati sullo schermo in formato live action sono ancora attivi, tanto che il prossimo classico sul tabellone sarà Hercules e secondo fonti vicine a We Got This Covered parlano proprio dell'attore di Doctor Strange nei panni di Ade.

Ovviamente è tutto ancora un semplice pettegolezzo, anche perché secondo il sito web per la parte sarebbe stato preso in considerazione anche Trevor Donovan (90210). Certo, nel grande classico del 1997, James Woods ha portato al cinema in modo memorabile il demone dai capelli infiammati, quindi ora la Disney dovrà trovare un attore altrettanto carismatico da abbinare al personaggio, e chi meglio di Benedict Cumberbatch? Staremo a vedere.

Per ora, il prossimo progetto di Benedict Cumberbatch sarà Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con la partecipazione di Elizabeth Olsen, che sarà diretto da Scott Derrickson.

Per il ruolo di Hercules, invece, pare sia stato adocchiato Alexander Skarsgård che avrebbe in effetti le sembianze giuste per interpretare il semidio innamorato della bella Megara. Attendiamo maggiori informazioni per sapere chi interpreterà questi amati personaggi.