Her Smell: Elisabeth Moss è una rocker nel primo trailer

Her Smell è il nuovo film con protagonista Elisabeth Moss, la star della serie The Handmaid's Tale, nel ruolo della leader di una band punk e online è stato condiviso il trailer del progetto.

Alla regia del lungometraggio c'è Alex Ross Perry (Listen Up Philip) e sul grande schermo si assiste alla storia di Becky Something, cantante del gruppo Something She.

Il trailer regala le prime sequenze che mostrano Elisabeth nel ruolo della rocker, tra concerti, abuso di sostanze, amori e momenti di difficoltà.

Ecco il video:

Il film sarà suddiviso in cinque atti in cui si seguirà Becky nella sua strada verso il successo, la sua incapacità di gestire la figlia e i propri impegni sul palco, e i tentativi di mantenere i legami con le sue colleghe.

Il cast stellare comprende anche Amber Heard, Cara Delevingne, Virginia Madsen, Ashley Benson, Dan Stevens nel ruolo dell'ex fidanzato di Becky, Eric Stoltz nella parte del manager, Dylan Gelula e Agyness Deyn.

Her Smell arriverà sugli schermi americani il 12 aprile.