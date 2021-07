Henry Winkler: il post "apocalittico" di Fonzie scatena polemiche su Twitter

Henry Winkler ha condiviso su Twitter un post decisamente apocalittico e cataclismico per il 4 luglio 2021 che ha generato le più disparate reazioni negli utenti.

Henry Winkler, il mitico Fonzie del telefilm Happy Days, ha condiviso sul suo profilo Twitter un post "apocalittico" in occasione del 4 luglio 2021 che ha generato le più disparate reazione negli utenti.

In occasione del 4 luglio, il protagonista di Happy Days ha scritto sul suo profilo Twitter: "Siamo un Paese disunito e diviso. Ci servirebbe un cataclisma per fare in modo che ognuno di noi possa tornare a contare sugli altri. Solo così potremmo tornare uniti e solidali".

Ovviamente, dopo quanto accaduto l'11 settembre 2001 e nell'ultimo anno e mezzo in seguito all'emergenza sanitaria globale, è facile immaginare le reazioni degli utenti su Twitter. Un fan di Henry Winklerha dichiarato: "Adoro il fatto che tu sia così idealista ma circa 600 mila americani sono deceduti a causa del Covid e nulla sembra essere cambiato finora".

Sarah Kendzior ha affermato: "Siamo nel bel mezzo di una piaga globale, l'oceano sta andando a fuoco, le infrastrutture sono sull'orlo del collasso, le insurrezioni popolari hanno colpito il Campidoglio. Nessuno di questi eventi ci ha unito come nazione. Temo che tu sappia qualcosa su una potenziale invasione UFO ma non voglia dire nulla!".

Mentre un utente ha richiamato alla memoria la tragedia dell'11 settembre, un altro, invece, ha dichiarato: "Milioni di persone sono morte a causa di un virus che ha ucciso un elevato quantitativo di popolazione mondiale. Si tratta di una sorta di cataclisma simile a quello che tu ci stai augurando. Per piacere, ti prego, Henry, non fare più affermazioni del genere!".

Infine, il profilo di Big Lee Bronzer ha affermato che l'attuale cataclisma non sembra aver fatto granché bene al mondo e quello di Nancy Lee Grahn, invece, si schiera a favore dell'intervento di Henry Winkler: "Sono d'accordo con Henry. Lui ha centrato il punto del discorso nonostante qualche imperfezione. L'America sembra aver perso la testa e mi chiedo cosa lasceremo ai nostri figli e nipoti!".