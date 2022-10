Henry Thomas racconta chi ha doppiato E.T. sul set

A quarant'anni dall'uscita, i fan sono ancora profondamente legati a E.T. l'extraterrestre. Grazie alla star Henry Thomas, e a Entertainment Weekly, che ha pubblicato una guida per l'anniversario del film riportato sul grande schermo con Fathom Events, è anche nata una nuova generazione di fan della pellicola.

In una delle ultime interviste rilasciate, e come riportato da ComicBook, l'attore ha parlato della voce di E.T. e di quello che accadeva sul set con la voce dell'extraterretre: "Questo è piuttosto divertente perché c'erano circa 13 ragazzi che facevano funzionare E.T. ed erano dall'altra parte della scena".

E.T. L'extra-terrestre: Elliott con E.T. in un momento del film

"Quindi, io pronunciavo la mia battuta e dopo sentivo questo ritornello da molto lontano con 12 o 13 uomini adulti che dicevano 'ow-ouch!' perché loro controllavano il telecomando per i movimenti delle labbra e cose del genere, e lo abbinavano alla loro stessa voce" ha proseguito l'attore.

Un'immagine diversa rispetto a quella creata nella mente dei fan nel corso degli anni. L'immagine di un E.T. che diventa un coro rimbombante di voci profonde. Prodotto e diretto da Steven Spielberg, il film uscì nel 1982 diventando un successo immediato. La pellicola ricevette nove nomination ai Premi Oscar del 1983, tra cui miglior film, e vinse quattro premi.

Box Office Mojo stima che il film abbia venduto più di 120 milioni di biglietti negli Stati Uniti nella sua corsa iniziale nelle sale.