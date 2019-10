Henry Thomas, star di E.T., arrestato per guida in stato di ebbrezza

L'attore Henry Thomas, nel 1982 interprete di Elliott in E.T., è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.

L'attore, che ha quarantotto anni, è stato fermato dopo che la polizia ha ricevuto una chiamata compiuta da un cittadino che si è rivolto al 911 perché un veicolo era stato parcheggiato in una corsia non destinata alle soste di emergenza. Quando gli agenti del dipartimento di polizia di Tualatin sono arrivati hanno trovato Henry Thomas privo di sensi al volante del veicolo e lo hanno dovuto svegliare.

L'ex star di E.T. L'Extraterrestre era in stato di ebbrezza e i poliziotti hanno portato l'attore in prigione.

Thomas, dopo essere stato Elliot nel film cult di Steven Spielberg nel 1982, ha recentemente recitato nella serie Hill House di Netflix.