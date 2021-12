The Fall of the House Usher: T'Nia Miller e Henry Thomas nel cast

Nel cast di The Fall of the House Usher, nuovo progetto di Mike Flanagan prodotto per Netflix, ci saranno anche T'Nia Miller e Henry Thomas.

Nel cast della serie The Fall of the House of Usher ci saranno anche dei volti conosciuti dai fan di Hill House: Henry Thomas e T'Nia Miller.

Il regista Mike Flanagan, dopo il primo gruppo di protagonisti che comprendevano Mark Hamill e Frank Langella, ha svelato ulteriori diciannove interpreti della miniserie ispirata alle opere di Edgar Allan Poe.

Nel cast di The Fall of the House of Usher ci saranno quindi Kyleigh Curran, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kate Siegel, Sauriyan Sapkota, Zach Gilford, Katie Parker, Malcolm Goodwin, Crystal Balint, Aya Furukawa, Daniel Jun, Matt Biedel, Ruth Codd, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Michael Trucco, T'nia Miller, Paola Nuñez e Henry Thomas.

Per ora la produzione non ha svelato i dettagli dei personaggi affidati agli attori.

La caduta della casa degli Usher è un racconto pubblicato da Poe nel 1839 nel quale il protagonista viene invitato dal suo amico di infanzia Roderick Usher presso la sua casa di famiglia. Al suo arrivo, il protagonista resta negativamente colpito dall'aspetto della casa, un'abitazione cupa e tetra. Roderick Usher, che lo accoglie calorosamente, è in condizioni di salute precarie: il suo aspetto è quello di un uomo fortemente provato. Una sera Usher annuncia al protagonista la morte di sua sorella, Lady Madeline, e gli chiede di trasportare il corpo della donna nelle segrete, in attesa di una opportuna sepoltura.