Henry Cavill vorrebbe diventare Captain Britain in un progetto Marvel

Henry Cavill ha ottenuto la popolarità internazionale grazie a Superman, ma la star britannica sarebbe interessato a entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe interpretando un personaggio che sembra particolarmente adatto alle sue caratteristiche: Captain Britain.

La star di The Witcher ha condiviso la sua idea in un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in cui inizialmente spiega che tutte le persone coinvolte nei film tratti dai fumetti della Marvel stanno facendo un incredibile lavoro e non potrebbe mai immaginarsi al loro posto.

Posto di fronte all'ipotesi di recitare nel MCU, Henry Cavill ha però sottolineato: "Ho internet e ho visto alcune ipotesi su Captain Britain. Sarebbe davvero divertente farne una versione cool e moderna di quel personaggio, come hanno realizzato con Captain America. C'è qualcosa di divertente all'idea e amo essere britannico".

L'attore, tuttavia, per ora è impegnato nelle riprese di Enola Holmes 2, dello spy movie Argylle e, prossimamente, della terza stagione di The Witcher, impegni che rappresentano un ostacolo all'ipotesi di un coinvolgimento in una serie o in un film Marvel.

Cavill non esclude inoltre l'ipotesi di raccogliere il testimone dalle mani di Daniel Craig e diventare il prossimo James Bond: "Penso sarebbe davvero eccitante avere una conversazione con i produttori... In un mondo ideale non dovrei mai rifiutare nulla. Niente è escluso. Semplicemente far parte di quella conversazione è un onore".

Henry sarebbe inoltre disposto a interpretare nuovamente Superman: "Come dico sempre 'Il mantello è ancora nell'armadio'".