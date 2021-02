Henry Cavill ha svelato un progetto basato su Mass Effect?

Henry Cavill, secondo alcuni fan, avrebbe svelato di essere coinvolto in un nuovo progetto legato a Mass Effect con una foto condivisa su Instagram.

L'attore, attualmente impegnato nelle riprese della seconda stagione di The Witcher, ha infatti condiviso uno scatto accompagnato dalla didascalia: "Progetto segreto? O semplicemente un po' di fogli con delle parole a caso... Immagino dovrete aspettare per scoprirlo".

Alcuni fan di Henry Cavill hanno quindi aumentato la risoluzione delle pagine e sembrano aver individuato termini come Geth, Reaper e Tali'Zorah.

Il videogioco Mass Effect ha debuttato nel 2007 e racconta un'avventura ambientata nell'anno 2183. Il giocatore assume il ruolo di un soldato umano altamente specializzato, il comandante Shepard, che esplora la galassia viaggiando a bordo della nave stellare chiamata Normandy.

Il gioco ha dato vita ad altri due capitoli, messi in vendita nel 2010 e nel 2012. BioWare, fino a questo momento, non ha annunciato lo sviluppo di un film o di una serie televisiva e non è quindi chiaro se quella dei fan sia solo un'ipotesi infondata o se ci sia qualcosa di concreto.

Cavill non ha mai nascosto la sua grande passione per il mondo dei videogiochi e non è quindi difficile immaginare un suo coinvolgimento in un potenziale progetto tratto dal franchise.