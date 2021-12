Henry Cavill porta in tv il suo cane: "Mi ha salvato la salute mentale" (FOTO)

La star de L'uomo d'acciaio, Henry Cavill, ha sciolto i cuori degli spettatori portando in TV Kal, il cane di razza Akita che considera il suo migliore amico e lo ha aiutato a salvare la sua salute mentale ed emozionale.

Nel corso della sua partecipazione al programma Lorraine in compagnia di Lorraine Kelly, Henry Cavill ha deciso di farsi accompagnare da Kal, il suo Akita che lo segue ovunque egli vada. Come riportato da Mirror, il protagonista di Justice League ha spiegato che i suoi animali lo aiutano a mantenere serenità e tranquillità e ad affrontare i problemi della sua esistenza.

A proposito della centralità di Kal nella sua vita quotidiana, Henry Cavill ha raccontato: "Questo è Kal, ha 8 anni e ha salvato la mia salute mentale ed emozionale più e più volte. Si tratta del mio migliore amico. Per me, Kal è davvero fondamentale e abbiamo un rapporto meraviglioso".

Ovviamente, i fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione per esprimere su Twitter tutta la loro stima nei confronti di Henry Cavill e del suo compagno a quattro zampe. Un utente ha scritto: "Henry Cavill e il suo cagnolone. Cosa desiderare di meglio per questo lunedì mattina?". A quanto pare, inoltre, moltissimi fan si sono mostrati più emozionati alla vista di Kal che a quella di Henry Cavill.

Dopo questo struggente approfondimento sul suo rapporto con Kal, l'attore ha allontanato da sé le voci che lo vedrebbero come prossimo James Bond. A questo punto Lorraine Sky ha scherzato e ha ipotizzato un primo 007 in cui Bond è accompagnato dal suo cane. Cavill ha risposto dicendo che accetterebbe il ruolo soltanto nel caso in cui a interpretare James Bond fosse il suo Kal.

Nel corso della sua partecipazione al The Graham Norton Show, l'attore ha dichiarato: "Una conversazione c'è stata, da quello che so, e mi piacerebbe poter essere preso in considerazione". A inizio dicembre, invece, durante una chiacchierata con The Hollywood Reporter, Cavill ha detto: "Sarebbe molto bello poter essere preso in considerazione. Ovviamente non rifiuterei! Vediamo, per ora non c'è nulla ma per me sarebbe un onore".