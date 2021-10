Henry Cavill è James Bond in un sorprendente video deepfake

Un fan di James Bond ha creato un video deepfake in cui ha sostituito Timothy Dalton con Henry Cavill nel ruolo dell'agente 007. Matthew Anthony, o come lo conoscono i fan online, StryderHD, ha realizzato un altro incredibile filmato che può far riflettere i fan, e magari persino i produttori hollywoodiani, su chi potrebbe essere il prossimo 007.

Nel video deepfake Henry sembra completamente a suo agio nello scalare le montagne con indosso il celebre abito di Bond. Cavill, a proposito del celebre franchise, ha recentemente dichiarato: "Se Barbara Broccoli e Michael G. Wilson fossero interessati a farmi interpretare una parte in uno dei loro film beh, io ne sarei estasiato. E' un universo che sono molto ansioso di esplorare approfonditamente".

In un'intervista del 2019, la star ha anche spiegato cosa è successo durante la sua prima audizione per il ruolo di 007: "Probabilmente avrei potuto prepararmi meglio. Ricordo il regista, Martin Campbell, mi disse: 'Sembri un po' paffuto, Henry', non sapevo come allenarmi o come mettermi a dieta. Fu un'esperienza utile, mi ha aiutato a migliorare."

Su BBC Radio 4su BBC Radio 4 uno dei produttori dei film di James Bond, Michael G. Wilson, ha recentemente parlato di quanto mancherà Daniel Craig ai cineasti coinvolti nel franchise: "A me e a Barbara mancherà moltissimo. Gli vogliamo molto bene, le persone lo rispettano, lo rispettano come attore e lo rispettano come persona."