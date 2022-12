Henry Cavill è il volto più bello del 2022 secondo l'annuale classifica di TC Candler

Il volto di Henry Cavill è stato eletto il più bello del 2022 dall'annuale lista The 100 Most Handsome Faces di TC Candler... Siete d'accordo?

Quello di Henry Cavill è viso da classifica, e più precisamente, è quello che domina la lista The 100 Most Handsome Faces di TC Candler in questo 2022. Voi concordate?

Se Chris Evans è l'uomo più sexy del mondo secondo People, Henry Cavill ha il viso più bello del 2022 secondo TC Candler.

L'ex-Superman ed ex-Geralt Di Rivia è stato scelto dal noto canale YouTube come volto più bello dell'anno, classificandosi prima di tante altre amatissime star come Chris Hemsworth (4 posto), Timothée Chalamet (3 posto) e il rapper Hyunjin del noto gruppo coreano Stray Kids (2 posto).

Insomma, sarà stato anche un anno complicato per l'attore, ma di certo queste ultime settimane sembrano avergli riservato anche diverse soddisfazioni.

Henry Cavill vuole creare un Warhammer Cinematic Universe: il messaggio della star su Instagram

Questa è solo la più recente delle classifiche stilate in questi ultimi giorni dell'anno (tra l'altro, se siete curiosi, sul canale di TC Candler trovate anche il corrispettivo femminile della lista, The 100 Most Beautiful Faces of 2022) e probabilmente non sarà l'ultima... Ma voi cosa ne pensate?