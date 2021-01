Helmut Newton - Frammenti di Intimità oggi in seconda serata su CIELO

Venerdì 1 gennaio Cielo celebra uno dei fotografi più rivoluzionari e provocanti di sempre, Helmut Newton, con il documentario del 1989 di Adrian Maben Helmut Newton - Frammenti di Intimità in prima visione, per il ciclo "The Body of Sex".

"Il vero erotismo non è mai troppo esplicito ed Helmut riusciva a fotografare le modelle come se lui non fosse stato lì, così coglieva l'essenza della loro intimità"

Helmut Newtonè stato colui che ha delineato e materializzato le fantasie erotiche della nostra epoca con opere d'arte fortemente sensuali, in cui faceva emergere il lato nascosto ed inesplorato della vita delle donne; per questo è stato denominato il fotografo delle donne.

In questo documentario unico seguiamo il grande artista al lavoro con le modelle, nell'allestimento delle sue mostre e sentiamo dalla sua voce cosa pensasse della sua arte. Simbolismo e nudità sono state le sue armi vincenti e in particolar modo a catturare l'attenzione del pubblico è stata la sua capacità di suscitare emozioni semplicemente con uno scatto.

Secondo molti se le donne della sua contemporaneità, soprattutto le attrici, avessero potuto scegliere tra girare un film con un regista tra i più famosi e un set con Helmut Newton, tutte avrebbero scelto lui; con questo documentario ne capiremo il perché.