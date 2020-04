Hellraiser: scelti il regista e gli sceneggiatori del reboot

Hellraiser tornerà con un reboot a cui stanno lavorando il regista David Bruckner e gli sceneggiatori Ben Collins e Luke Piotrowski da una storia firmata da David Goyer. Il team si occuperà di riportare il franchise horror dopo Hellraiser: Judgment.

Il reboot viene descritto come fedele all'originale, ma "evoluto" per adeguarsi alle esigenze degli spettatori contemporanei. Un anno fa erano emerse le prime indiscrezioni relative al progetto di riportare Hellraiser nei cinema che poteva contare sul coinvolgimento di David S. Goyer.

Il produttore Gary Barber aveva spiegato: "Io e Clive Barker ci conosciamo da oltre 30 anni. Per generazioni i suoi Hellraiser brillantemente contorti e pieni di immaginazione hanno spaventato le menti di chi è andato al cinema con le sconvolgenti immagini legate a Pinhead. David è il narratore perfetto per continuare la visione di Clive per una nuova versione cinematografica di Hellraiser".

Goyer aveva a sua volta aggiunto: "Sono stato un fan dell'opera di Clive fin dai libri di Books of Blood e dal racconto The Hellbound Heart. Avere la possibilità di immaginare nuovamente la storia di Hellraiser per un nuovo pubblico è un incubo che diventa realtà. Gary è un vero fan e ci impegneremo per realizzare qualcosa di dark e viscerale".

La serie di film del franchise raccontano di quello che accade quando una misteriosa scatola permette di aprire un portale che porta in una terrificante dimensione dove le persone vengono torturate e punite in modi grotteschi e orribili.