Hellraiser: tutto pronto per il remake prodotto da David S. Goyer

Nel corso di un'intervista con Collider, David S. Goyer ha confermato che è tutto pronto per il remake di Hellraiser realizzato per Hulu

Hellraiser sta per tornare sul grande schermo! Nel corso di una recente intervista con Collider, David S. Goyer ha confermato che la produzione del film realizzato per Hulu è appena partita. Il remake del classico dell'horror è stato prodotto da Spyglass Media Group ed è stato descritto come "terrificante e magnifico".

David S. Goyer sul set di Da Vinci's Demons

A proposito del remake di Hellraiser diretto da David Bruckner, David S. Goyer ha dichiarato: "Dico che vogliamo onorare il lavoro di Clive Barker e, per questo motivo, siamo partiti dal suo romanzo. David Bruckner è un genio e ha appena iniziato a girare. Le prime sequenze sono terrificanti e magnifici e i Cenobiti sono davvero strabilianti!".

La sceneggiatura del remake di Hellraiser è stata firmata da Ben Collins e Luke Piotrowski a partire da un trattamento di David S. Goyer. Al momento, i dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti ma, secondo voci di corridoio, a interpretare Pinhead potrebbe essere una donna. In modo particolare, la protagonista del progetto potrebbe essere Odessa A'Zion. Prodotto da Goyer e Keith Levine, il film è stato acquistato per la distribuzione da Hulu.

Hellraiser: Clive Barker scriverà il remake

Il film originale del 1987 è basato sul romanzo di Clive Barker intitolato The Hellbound Heart. Mentre armeggia con una particolare scatola magica, un uomo apre involontariamente le porte di accesso ad una dimensione infernale, popolata da mostri sadomasochisti assetati di sangue. A causa della sua nomea di cult, il film ha ricevuto ben nove sequel. Non si tratta dell'unico nuovo progetto basato su Hellraiser: HBO, infatti, sta sviluppando una nuova serie in cui è stato coinvolto anche David Gordon Green.