Hellraiser: Hulu svela la data di uscita della nuova versione con un breve teaser

Hulu ha condiviso un teaser della nuova versione del film Hellraiser, svelando così la data di uscita in streaming del film.

Hulu ha annunciato con un breve teaser che la nuova versione di Hellraiser, il classico film horror del 1987, arriverà sugli schermi americani il 7 ottobre.

Il video non regala molte anticipazioni, permettendo tuttavia ai fan di vedere brevemente il look ideato per Pinhead.

Nella nuova versione di Hellraiser diretta da David Bruckner, e scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski, una giovane donna che lotta contro le sue dipendenze si ritrova a entrare in possesso di un'antica scatola, senza sapere che ha il potere di evocare delle sadiche creature sovrannaturali provenienti da un'altra dimensione.

Nel cast ci sono Odessa A'zion (Grand Army), Jamie Clayton (Sense8), Adam Faison (Yes Day), Drew Starkey (Outer Banks), Brandon Flynn (Tredici), Aoife Hinds (Normal People), Jason Liles (Rampage), Yinka Olorunnife (The Transporter), Selina Lo (Boss Level), Zachary Hing (Halo), Kit Clarke (Leonardo).

Nel film appariranno anche Goran Visnjic (The Boys) e Hiam Abbass (Succession).